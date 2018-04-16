Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv Sanayii Derneğinin (OSD) 2018 yılı Ocak-Mart ayı verilere göre, otomotiv ihracatı tarihinde ilk kez mart ayında 3 milyar dolar sınırını aştı ve 3,198 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İlk üç aylık sonuçları değerlendiren OSD Başkanı Haydar Yenigün “Yılın ilk çeyreğinde ticari araçlardaki üretim ve ihracat performansı otomotiv sanayiimizi taşıyan en önemli etken oldu. Ticari araç ihracatındaki yüzde 9’luk artış, tıpkı üretimde olduğu gibi otomobil kaynaklı azalmayı da büyük ölçüde karşıladı. Otomotiv sanayiimiz yılın ilk üç ayında ülke ihracatının yüzde 20’sini tek başına gerçekleştirmesiyle başarısını bir kere daha pekiştirdi” dedi.