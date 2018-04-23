Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 Yeni Ford Mustang’in küresel ölçekte gördüğü talep ve 2015’ten süre gelen rakamlar incelendiğinde ise üst üste üçüncü defa dünyada yılın en çok satan spor otomobili konumunda. Ford satış analisti Erich Merkle konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Dünya Mustang'e âşık olmaya devam ediyor. Mustang, Amerikan tasarımını, performansı ve özgürlüğü temsil ediyor. Nerede yaşarsanız yaşayın benzersiz karakteriyle çekiciliğini ortaya koyuyor” dedi. Mustang, geçtiğimiz yıl Çin’de de 7.125 araç tesciliyle en çok satan spor coupe modeli olmuştu…