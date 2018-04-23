Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temsa Genel Müdürü Akpulat konuyla ilgili yaptığı açıklamada, markanın global pazarda 2017’de yüzde 10 büyüdüğünü belirterek şunları söyledi: Bu oran ile Renault Nissan Mitsubishi Motors İttifakı’nın en yüksek büyüme hamlesini gerçekleştiren markamız, önümüzdeki üç yılda satışlarda yüzde 30’un üzerinde artış hedefliyor. Eclipse Cross’un Türkiye pazarına girmesi bu anlamda önemli. Ülkemizde yılda 2.000 adet Eclipse Cross satışı gerçekleştirerek binek araç kategorisindeki satışlarımızı 4 kat artırmayı hedefliyoruz.