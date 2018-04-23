Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış lastikleri bilindiği gibi +7 derecenin altındaki sıcaklıklarda daha güçlü yol tutuşu ve kısa fren mesafesi avantajı vererek trafiğin akıcı ve güvenli bir şekilde işlemesini sağlıyor ve bizleri hayata bağlıyor. Kış lastikleri, +7 derecenin üstünde sürücülere sağladığı avantajları yitirir. Güvenli bir sürüş için yaz lastiklerine zamanında geçilmesi önemli. Bu noktada da eski yaz lastiklerinin diş derinliği, düzensiz aşınması, uygun hava basıncı, balans ayarı ve doğru montaj gibi konular ön plana çıkıyor. Sürücülerimizin güvenliği için değişimin konusunda uzman kişiler tarafından yaptırılmasını tavsiye ediyoruz.