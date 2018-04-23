Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika ve Avrupa pazarında gösterdiği başarılarla adını tüm dünyaya duyuran Bursalı üretici Karsan, geliştirdiği toplu taşıma ve ticari araç projelerine hız kesmeden devam ediyor. İhracat yükselişini 2017’de 2016’ya göre 3 katına çıkaran şirket hedeflerini büyütüyor. Toplam satışlarının yüzde 45’ini oluşturan ihracat oranlarını bu yıl yüzde 65’e çıkarmayı planladıklarını vurgulayan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, yurtiçi hedefleri için ise “Türkiye’deki hedeflerimiz geçen yıl ile benzer seviyelerde. 1200 civarında Jest, 300 gibi adetlerde Atak modelimizi satmayı planlıyoruz. Star modelimiz ise oldukça spesifik bir yapıca, bu aracımızı da yurt dışında tanıtıp daha yüksek adetlere çıkacağız” dedi. Geçen yıl en büyük ilerlemeyi ihracatta yaşadıklarını vurgulayan Arpacıoğlu, 160 civarında BredaMenarinibus marka otobüsü İtalya’ya ihraç ettiklerini dile getirdi.



Teşvikler önemli

Elektrikli araçlara yönelik projelerine dikkat çeken Arpacıoğlu “Hem kendi markamız hem de stratejik partnerlerimiz için fason üretim yapıyoruz. Fasonda Bozankaya firmasıyla elektrikli otobüs üretimi gerçekleştiriyoruz. Kendi markamıza da Jest’in elektriklisini yapıyoruz. Şu an Elâzığ Belediyesinin elektrikli araçlarının üretimi sürüyor. Ayrıca ileride Atak’ın elektriklisini üreteceğiz. Planlarımıza göre önümüzdeki yıla yetişebilir” dedi. Elektrikli araçların üretiminin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Arpacıoğlu “Avrupa’da 2020’den itibaren bazı şehirlere konvansiyonel araçlar giremeyecek. Bunun çalışmaları başlandı. Evet dizel satışları uzun yıllar devam edecektir ama elektrikli modelleri her geçen gün daha fazla konuşmaya başlıyoruz. Bu noktada teşviklerinde önemi büyüyor” açıklamasını yaptı.

Üretimde ilk 6 ayımız dolu

Bu yılın ilk çeyreğinde hedefler doğrultusunda ilerlediklerini anlatan Arpacıoğlu “Yılın ilk üç ayı planlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerledi. Yurt dışındaki otobüs siparişleri bütçelerimizin biraz üzerindeydi. Üretim anlamında yoğun bir dönem yaşıyoruz. İlk 6 aylık üretim planımız şu an doldu. İkinci altı ay için de siparişler toplamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Batı Avrupa rota planında

Yurt dışı hedef pazarlarında komşu ülkelerin önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Arpacıoğlu “Romanya bizim için önemli. Orada çok sayıda otobüsümüz mevcut. Bulgaristan da odaklandığımız pazarlardan ama asıl hedefimiz Batı Avrupa. İtalya’da yeni distribütörlük verdik. Fransa’da gelişmeyi öngörüyoruz. Yurt dışındaki distribütör sayımız geçen yıl 11 adede ulaştı ve bu yıl 20’ye çıkacak. Yurt dışında bizimdeki gibi hatlı minibüs yok, Karsan’ın amacı hatlı minibüse benzer toplu taşımayı Avrupa’ya tanıtmak” dedi.