Modellerin tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı gibi kriterlerle kıyasıya mücadele ettiği yarışmada, OGD üyesi 76 otomotiv gazetecisi oy kullandı. IONIQ Hybrid; toplamda 23 aday otomobilden ikinci tur oylamada BMW 5 Serisi, Ford Fiesta, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq, Volkswagen Polo ve Volvo XC60 modelleri ile karşı karşıya kalmıştı. Ödül töreninde ayrıca Türk otomotiv sektörüne katkı sağlayanları onurlandırmayı planlayan OGD, bu yılki özel jüri ödüllerini Türkiye’de 50’nci yılını kutlayan TOFAŞ ve Mercedes-Benz Türkiye’ye verdi.
Hangi otomobil kaç puan aldı?
Hyundai IONIQ 3820
Peugeot 5008 3340
Skoda Kodiaq 2980
BMW 5 Serisi 2340
Volkswagen Polo 2260
Volvo XC60 2260
Ford Fiesta 2000