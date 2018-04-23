Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Modellerin tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı gibi kriterlerle kıyasıya mücadele ettiği yarışmada, OGD üyesi 76 otomotiv gazetecisi oy kullandı. IONIQ Hybrid; toplamda 23 aday otomobilden ikinci tur oylamada BMW 5 Serisi, Ford Fiesta, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq, Volkswagen Polo ve Volvo XC60 modelleri ile karşı karşıya kalmıştı. Ödül töreninde ayrıca Türk otomotiv sektörüne katkı sağlayanları onurlandırmayı planlayan OGD, bu yılki özel jüri ödüllerini Türkiye’de 50’nci yılını kutlayan TOFAŞ ve Mercedes-Benz Türkiye’ye verdi.

Hangi otomobil kaç puan aldı?

Hyundai IONIQ 3820

Peugeot 5008 3340

Skoda Kodiaq 2980

BMW 5 Serisi 2340

Volkswagen Polo 2260

Volvo XC60 2260

Ford Fiesta 2000