Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl “Egea Seni Piste Çağırıyor” ve “TOSFED Yıldızını Arıyor” projeleriyle birçok genç sporcu ve motor sporları meraklısına dokunan Fiat, yeni sezonda genç sporcuları destekleyeceği Fiat Egea Gençler Kupası’nı duyurdu. Türkiye Ralli Şampiyonası ve Türkiye Pist Şampiyonası kapsamında düzenlenecek Fiat Egea Gençler Kupası, 7-8 Temmuz tarihlerinde koşulacak olan Ege Rallisi ile start alacak. Sezon boyunca toplam 6 hafta sonu yarışına katılacak olan sürücüler arasından en çok puanı toplayan sporcu, yılsonu klasman sonucuna göre Fiat Egea Gençler Kupası’nın şampiyonu ilan edilecek. Yarış takvimine ve detaylara ise https://egeagenclerkupasi.fiat.com.tr adresinden ulaşmak mümkün.