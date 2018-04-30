Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üretimde kullandığı teknolojiler ve fabrika yönetimi ile tüm dünyada puanlama üst sınırını aşan Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları, global arenada “Referans Fabrika” statüsüne ulaştı. Endüstri 4.0 ve sayıları bini aşan robotlarla üretim yapan tesisler, maliyetlerini de üçte bir oranında düşürdü. 2022 yılından itibaren yeni araçlar için üretim planlayan Ford Otosan, sürecinin altyapısını, yazılımı hatta kullandığı robotları bile kendi mühendisleri ile üretiyor ve geliştiriyor.

Kocaeli tesislerinde düzenlenen organizasyonda otomotiv basınına açıklamalar yapan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yakın gelecekte otomotiv sektöründe büyük değişimler beklendiğine dikkat çekerek, “Günümüzde, otomotiv sektörü için 3-4 yıla yayılan ürün geliştirme süresi, artık müşterilerin değişen talepleriyle kısaltılmak durumunda. Artık bizlerinde süreçleri hızlandırması gerekiyor. Endüstri 4.0 ile geleneksel imalat sanayinin yerini, bilişim teknolojileriyle entegre olmuş üretim sistemlerine bırakması ile sanayide önemli değişiklikler yaşanıyor. Bu alanda esas yarış gelecekte yaşanacak. Orta ve uzun vadede kimin ne kadar sürede, ne kadar ucuza, en iyisini ürettiği önemli olacak. Bunu başaran firmalar ayakta kalacak. Biz altyapı çalışmalarına sürekli yatırım yapıyoruz. Ford Otosan, altyapısıyla bugünden geleceğe hazır” dedi.



Otomasyon %70

“Akıllı Fabrika” olarak tanımlanan Endüstri 4.0 sistemlerinin Ford Otosan’da çok uzun zaman önce kullanıma başladığına dikkat çeken Haydar Yenigün “1991 yılında 11 robot ile başladığımız dijitalleşmede bugün robot sayısı 1030’a ulaştı. Üretimde kullanılan teknolojileri geliştirirken dışarıya bağımlığı azaltmak için bunu yerli iştiraklerle hayata geçiriyoruz. Ford Otosan, kendi geliştirdiği ekipmanlarla geleceğin Akıllı Fabrikası ve üretim teknolojileri olma yolunda. Mükemmellik Ödülü kazanan Yeniköy Fabrikamız da otomasyon seviyesi yüzde 70 ve bu oranı Ford Otosan'ın kendi gücüyle gerçekleştirdi” dedi.

DÖRT yılda 250 robot kurduk

Yatırımlarımızı planlarken ince eleyip sık dokuyoruz diyen Yenigün “Bundan 6 sene önce yeni transit hatlarımızı kurduğumuzda otomasyon oranımız %50 mertebesinde idi. Kendi ekibimize yaptığımız yatırımlar sayesinde kendi otomasyon projelerimizi kendimiz yapar hâle geldik ve 4 yıl gibi bir sürede 250 robotu kendi iş gücümüz ile kurduk. Bu çalışmalar otomasyon oranımızı %70 mertebesine çıkarttı ve verimliliğimizi arttırdı” şeklinde konuştu.

Avrupa’da bile ilk

Ford Otosan, ‘Big Data’ adı verilen teknoloji de de uzmanlaşmış durumda. Big Data ile “omurga” sistemi kuran Ford Otosan, Kocaeli tesislerindeki tüm makinaları birbirine bağlayan bir yazılımla bütün fabrikaları tek noktadan yönetebiliyor. Bu teknoloji ile Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da “tüm fabrikanın tek bir platformdan yönetilmesi” konusunda bir ilke imza atıyor.

Amerika’ya da üretim yapıyor

Bütün dünyada en çok satan araç modeli olarak ön plana çıkan ve Amerika pazarında zirveden düşmeyen Ford F150 modeline Otosan Kocaeli fabrikalarında parça üretiliyor. Tesislerde her 50 saniyede 1 araç banttan iniyor.