Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre sektörün nisan ayı ihracatı yüzde 27 artışla 2 milyar 903 milyon dolara ulaşırken, son üç aylık ihracat ortalaması 3 milyar dolara yükseldi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik yaptığı açıklamada “Şubat 2016’dan bu yana otomotiv ihracatı aylık bazda artışını sürdürüyor. Otomotiv yan sanayi ve binek otomobiller ürün gruplarındaki yüksek oranlı artışlar nisan ayı artışında temel belirleyici oldu. Almanya’ya yüzde 29, Fransa’ya yüzde 53, İtalya’ya yüzde 13 artış kaydettik” dedi.