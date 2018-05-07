Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de toplam 233 bin ticari araç satışının gerçekleştiğini belirten Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, Fiat Professional ailesinin aynı dönemde 58 bin adetle ticari araç pazarından yüzde 25 pay aldığını söyledi. Satış adetleri göz önünde bulundurulduğunda Fiat Professional markası açısından İtalya’dan sonra en iyi performans gösteren ülkenin Türkiye olduğunu dile getiren Altan Aytaç “2017 yılı hem Fiat hem de Fiat Professional markalarımızın büyüme yılı oldu. Türkiye’de ürettiğimiz Doblo ve Fiorino, 50 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaşarak kendi sınıflarının en çok satan modelleri oldu. Ducato ve Fullback modellerimizle de 7500 adedin üzerinde bir satış gerçekleştirdik. 2018 yılında 60 bin adetlik satış rakamına ulaşarak pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz.” dedi. Altan Aytaç, Fiat Doblo model ailesine yeni bir üyenin daha katıldığını belirterek “Geçtiğimiz yıl Fiorino’da satışa sunduğumuz 1,4 litrelik benzinli motor büyük beğeni topladı. Bu doğrultuda, Türkiye’de sınıfına ismini veren model Fiat Doblo da artık 1,4 litre benzinli motor seçeneğiyle yollarda olmaya başladı” ifadelerini kullandı.