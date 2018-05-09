Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllar önce ‘yerli otomobil üretelim’ diyen, sonra ‘babayiğit’ arayan, ardından TOBB önderliğinde bir araya gelen 5 ortağın çalışmasıyla ilerleyen projede dev adımı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Erdoğan, cuma günü Külliye’de düzenlenecek törenle, yerli otonun CEO’sunu açıklayacak ve çalışmalar yeni bir boyut kazanacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yerli Otomobil Projesi’ndeki 5 ortağa ilave olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) yüzde 5 hisseyle şirkete ortak olduğunu, böylece projenin 6 ortaklı bir platform tarafından yürütüldüğünü belirterek “Projemiz iyi gidiyor. Cuma günü sayın Cumhurbaşkanımız şirketin CEO’sunu açıklayacaklar ve şirketin kuruluş protokolünün şahitliğini yapacaklar.” dedi.