Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik

Ülkemizdeki filo pazarının lideri konumundaki Intercity, geliştirdiği yeni proje ile Türkiye’deki yetkili otomobil satıcılarıyla çok güçlü bir ağ kurmaya hazırlanıyor. Bu sisteme dâhil olan bayiler hem stoklarındaki araçlarını filo kiralama yoluyla satabilecek hem de bölgelerindeki mevcut veya potansiyel müşterilerini Intercity filo kiralama sistemine entegre edebilecek.



Hedef 100 bin araç

Intercity Parter ismini alan yeni projelerini anlatan Vural Ak, 1992’den bu yanan hep ilklere imza atan bir şirket olduklarını ifade ederek şunları söyledi: Kış lastiği uygulamasından tutun, Türkiye’nin her yerinde 48 saat içerisinde ikame araç temin edebilme hizmetimize kadar sektörümüze pek çok yeni standartlar kazandırdık. 2004 yılında 10 bin adet araç barajını geçtik ve bugün 46 bin aracımız yollarda. Hedefimiz 5-6 yıl içinde 100 bin adetlerin üzerine çıkmak. 26 yıllık geçmişimizle yerli ve yabancı 44 farklı banka ile çalışıyoruz ve artık 410 milyon avro işlem hacmine sahip bir kuruluş hâline geldik.



Başarımızı paylaşacağız

Yüksek kurlar, vergi oranları ve ÖTV artışları otomotivin büyüme trendini yavaşlatırken, yetkili satıcıların kârlılık oranını da düşürüyor. Biz de Intercity olarak yeni bir kazanç kapısı oluşturduk. Sistemimize dâhil olan iş ortaklarımızla komisyon usulü çalışacağız. Kiralanma olması hâlinde söz konusu aracı o bayiden satın alıyoruz. İlave olarak aracın bakım, lastik değişimi, hasar, sigorta ve benzeri işlemlerden de bayiler gelir elde edecek, kontrat sonunda araçların satışı yine bir başka kazanç kapısı. Intercity Partner sistemimize dâhil olan üye kuruluşlar, kiralama komisyonundan yaklaşık 6 bin 500 TL, sıfır araç satışından 2 bin 500 TL, SSH, hasar onarım, parça, lastik değişim gibi hizmetlerden 16 bin TL, 2. el satışından da ortalama 5 bin TL ilave gelir elde edebiliyor. Böylelikle 130 bin TL fiyatı olan tek bir araçtan toplamda 3 yılda ortalama 30 bin TL’ye kadar kazanç sağlanabiliyor. Bir yıl önce başladığımız Intercity Partner sisteminde 80’e yakın iş ortağı ile anlaşma sağladık. İlave 100 yeni satış noktasıyla toplamda 76 ilimizi kapsama hedefindeyiz. En iyi büyüme çıkışları ekonomik sıkışıklık dönemlerinde oldu çünkü bu dönemlerde firmalar da filo kiralamayı tercih ediyorlar. Intercity Partner ile bir kez daha kendi adımıza bir fırsatı, yeni iş ortaklarımızla faydaya çevireceğiz. Bu yeni iş modeliyle yıllık ortalama 10-12 bin ilave araç kiralama yapmayı hedefliyoruz.