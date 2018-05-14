Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik

Ülkemizde 99 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa giren KONA aynı zamanda Euro Ncap çarpışma testlerinden de beş yıldız almış ve güvenlik konusunda da iddiasını ortaya koymuş bir model. Türkiye’ye 120 beygir 1,0 L ve 177 beygirlik 1,6 L olmak üzere turbo şarjlı benzinli motorlarla sunulan araçlar manuel ve çift kavramalı (DCT) şanzımanla kombine ediliyor. Model kendi memleketi Kore’de ise dizel ve elektrikli versiyonlar da sunuyor. Sınıfına 4X4 seçeneğini getiren KONA, 177 beygirlik otomatik versiyonda 40 km. hıza kadar dört tekerlekten çekiş sistemi ile donatılmış. Apple CarPlay ve Android, Head-up ekran, kablosuz şarj ve benzer birçok teknolojik özellikler sunan KONA, 3 farklı donanıma sahip.

Yerli kardeş gelecek

KONA’nın tanıtını için Bodrum’da düzenlenen toplantıya, Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Hyundai Assan CEO’su Mong Hyun Yoon ve Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker katıldı. Yoon, Türkiye’de üretilecek 3. modelin B segmenti bir SUV olacağını ve kararın 2018 yılı başında Kore’de kesinleştiğini belirterek “Yeni aracımız ne Kore’de üretilen KONA, ne Hindistan’daki Creta ne de Intrado olacak. İzmit doğumlu yepyeni bir SUV modeli planlanıyor” dedi. Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ise “Fabrikayı 245 binlik kapasite ve üç vardiyaya çıkarttık. Sadece geçen yıl 227 binlik üretim gerçekleştirdik ve yüzde 90’ını 40’tan fazla ülkeye ihraç ettik. Yeni Zelanda ve Karayipler’e bile araç gönderip 2 milyar doların üzerinde ihracat yaptık. Yeni fabrikaya ihtiyaç olursa arsamız mevcut. SUV dâhil özellikle Türkiye için yeni bir Sedan modeli üretmeyi her zaman istemişimdir. Yeni fabrikayla birlikte henüz bir çalışması olmasa da bir Sedan da üretmeyi planlayabiliriz” diye konuştu.