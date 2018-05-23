Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da son dönemlerde tartışmalara neden olan trafikte dizel araçların yasaklanması uygulamasının ilki Hamburg kentinde kısmi olarak yürürlüğe girecek.

Hamburg eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, dizel araçların havayı daha fazla kirletmesi nedeniyle kentin iki caddesinde kısmi yasak başlatılacağı bildirildi. Buna göre, Hamburg'un Kuzey Altona semtinde yoğun olan Max-Brauer ve Stresemann caddelerinde 31 Mayıs itibarıyla dizel araçlar ile kamyonlara giriş yasağı uygulanacağı ifade edildi.

Avrupa egzoz gazı emisyonu mevzuatına göre dizel motorlar arasında en az emisyon salgılayan Euro 6 kategorisindeki araçlar için bu yasak söz konusu değil.

Hamburg'da 264 bin dizel aracın trafikte kaydının bulunduğu ve bunlardan sadece 96 bininin Euro 6 kategorisinde olduğu belirtildi. Yasağın ambulans, itfaiye, adı geçen caddelerde ikamet edenlere ve taksilere uygulanmayacağı ifade edildi.

Almanya'nın Leipzig kentindeki Federal İdare Mahkemesi, 27 Şubat'ta verdiği kararda, hava kirliliğinin yoğun olduğu şehirlerde dizel araçlar için yasak getirilebileceğine hükmetmişti.

Kararda, dizel yasağı emisyon düzeyi açısından belli koşullara bağlanmış böylece şehirlerin yasak konusunda farklı düzenlemelere gidebilmesine olanak tanınmıştı.