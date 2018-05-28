Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili önemli açıklamalar yapan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün “Bu tür girişimler küresel ticarette gerginlik oluşmasına sebebiyet verebilecektir” dedi. Ülkemizin ABD’ye ihracatının gümrük vergisine tabi olduğunu belirten OSD Başkanı Haydar Yenigün, ABD'ye ülkemizden yapılan ihracatta otomobil için yüzde 2,5 ticari araçlar için ise araç tipine bağlı olarak yüzde 4 ila 25 arasında gümrük vergisi uygulanmakta olduğunu belirtti. ABD Ticaret Bakanlığı’nın ithal otomobillerin pazar payının son dönemde yüzde 48'e çıkmasını bu soruşturma için önemli bir sebep olarak gösterdiğine vurgu yapan Yenigün, ülkemizde ithal araçların pazar payının 2017 sonu itibariyle otomobillerde yüzde 70, ticari araçlarda yüzde 46 olmak üzere toplam pazarda yüzde 64 olduğunu belirtti. Yenigün yaptığı açıklamada, bu soruşturmanın küresel ticaret dengelerini gözetecek şekilde yürütülmesinin küresel ekonominin sağlıklı işleyişi açısından gerekli ve faydalı olacağını da sözlerine ekledi.