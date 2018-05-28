Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konferansta konuşan OİB Başkanı Baran Çelik, otomotiv endüstrisinin 2017 yılında 28,5 milyar dolarla üst üste 12. ihracat şampiyonluğuna ulaştığını, tarihi rekor kıran sektörün bu yıl da artışa devam ettiğini vurguladı. Çelik, “Otomotivin bu yılki performansına bakıldığında yılsonunda 30 milyar dolarlık ihracat rakamını da aşarak tüm zamanların ihracat rekorunu kırmamız sürpriz olmayacak. Bu yılın üçte biri geride kalırken otomotiv ihracatımız yüzde 20 artarak 11.1 milyar dolar oldu. Ocak-Nisan 2018 döneminde otomotiv ihracatının Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 20 oldu. Türkiye ihracatının beşte birini tek başına sektörümüz yapıyor. Bu dönemde özellikle otomotiv yan sanayi ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında yaşanan yüzde 20’nin üzerinde artışlar toplam otomotiv ihracat artışında temel belirleyici etken oldu” diye konuştu.

Birlik şart

Konferans konuşmasında sektöre ortak payda ve değer üretme çağrısında bulunan OSS Başkanı Rıza Şahin ise şunları söyledi: “Millî araç projesinin önemli bir fırsat olduğuna inanıyor ve süreci yakından takip ediyoruz. Üretim ve pazarlama konularının yanında, satış sonrası ürün ve hizmet süreçleri de son derece önemli. Bizler OSS olarak gerek yerli sermaye ağırlıklı üye yapımız, gerekse Türkiye’nin her noktasına ulaşan dağıtım ağımızdan aldığımız güçle bu projede görev almaya hazırız. Gelin hep birlikte otomotiv sektörümüzün tarihinde yeni bir sayfa açalım.”