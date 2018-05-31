Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik İSTANBUL



Bosch’un tüm teknolojilerini yerli otonun hizmetine sunacaklarını kaydeden Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young “Bosch, dünyanın en büyük otomotiv yan sanayii firması. Geldiğimiz noktada ciromuzun yüzde 60’ı mobilite bölümlerinden geliyor. Dünya çapında 60 markayla çalışıyoruz. Yoldaki bütün araçların içinde Bosch parçaları var. Dolayısıyla Türkiye’de yerli oto bize heyecan veriyor. Bu anlamda biz gerek tasarımda gerek ürün verme konusunda gerekse devreye alma, prototip çalışmaları konusunda tüm süreçte var olacağımızı öngörüyorum” diye konuştu.

Öte yandan Türkiye’de 2017 mali yılını 15,5 milyar TL ciroyla kapatan teknoloji devi Bosch, bu rakamla cirosunu yüzde 32 oranında artırdı ve istikrarlı büyümesini sürdürdü. 2017’de Türkiye’de 700 milyon TL yatırım yaptıklarını kaydeden Young, 2018’de yatırının devam edeceğini belirtti. Young, AR-GE’nin büyümede itici bir güce sahip olduğunu, Türkiye’de toplam 200 milyon TL’ye yaklaşan ve 700 personel istihdam etikleri bir AR-GE merkezi bulunduğunu söyledi.

Erdoğan, CEO’yu bugün açıklıyor

2021 yılında piyasaya çıkacak olan yerli otomobilde detaylar netleşiyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak yerli otonun CEO’luk koltuğu için Bosch Yenileme Pazarı Kıdemli Başkan Yardımcısı Gürcan Karakaş’ın adı öne çıkıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil CEO’sunu belirlediklerini belirterek, “İsmi benim değil Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması daha doğru olur. Sayın Cumhurbaşkanımız ismi açıklayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız bir televizyon kanlında vereceği röportajda bu konuları cevaplayacak” dedi.