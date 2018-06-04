Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 yıl önce 31 markaya ait 73 adet SUV modeli bulunurken bugün 34 marka 93 farklı modelle müşterilere sesleniyor. Son dört yılda yüzde 67,4 büyüyen küresel SUV pazarını takip eden Türkiye ise yine aynı dönemde yüzde 63,9’luk bir talep artışı gösterdi. Ve artık neredeyse SUV üretmeyen marka kalmadı. Önümüzdeki 5 yıl içinde yüzünü göstermesi planlanan 44 ayrı yeni SUV model ise şimdiden tanıtımı için gün saymaya başladı.



Yılda 3,5 milyon lastik

Türkiye’de SUV araçlara talebin hızlı arttığını ve 2012’den bu yana yüzde 15 oranında bir büyüme hızı gösterdiğini dile getiren Goodyear Lastikleri T.A.Ş.’nin Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu; ülkemizde yılda yaklaşık 3,5 milyon adet SUV lastiği satıldığını söyledi. “Biz de Goodyear olarak hızla büyüyen bu pazarda iddiamızı ortaya koyuyoruz” diyerek yeni ürünlerini tanıtan Mahmut Sarıoğlu, SUV kullanıcıları için en önemli hususların başında kuru ve ıslak zeminde frenleme, yol tutuşu ve km performansı olduğunu dile getirdi. Sarıoğlu şöyle devam etti; “Eagle F1 Asymmetric 3 SUV işte tüm bu unsurları yan yana getiren yepyeni bir lastik. Rakiplerine ve bir önceki nesline göre daha düşük yuvarlanma direncine sahip olan Eagle F1 Asymmetric 3 SUV, sürücüsüne daha iyi kuru ve ıslak zemin performansı sunmasıyla ön plana çıkıyor. 2018’de bu lastiği 27 yeni ebatta tüketicilerimize sunacağız. Bu seri ile Türkiye pazarındaki iddiamızı bir kez daha ortaya koyuyoruz”



Üç yeni teknoloji

Goodyear, geliştirdiği yeni ürününde önemli teknolojilerini de gün yüzüne çıkarıyor. Frenleme anında lastik üzerine binen kuvvet ile yola temas eden yüzey alanı genişleten Active Braking Teknolojisi ıslak ve kuru zeminde daha kısa fren mesafesi sunuyor. Goodyear bu ürünle bağımsız TÜV testlerinde rakiplerine kıyasla ıslak zeminde 4,4 metre, kuru zeminde ise 1,5 metre daha kısa fren mesafesi sergiliyor. Hibrit lastik katmanları kullanarak yüksek hızlarda yol tutuşunu arttıran Goodyear, UHP Cool Cushion adını verdiği katman ile yuvarlanma direnci düşürerek yakıt tüketimi de azaltıyor.