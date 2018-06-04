Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılıklı empati çok önemli

Düzenledikleri basın toplantısında, hem araç hem de motosiklet sürücülerinin karşılıklı anlayış çerçevesinde hareket etmelerini sağlamak maksadıyla yola çıktıklarının altını çizen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke şunları söyledi; “Bu projeyi sektörün önemli temsilcilerinden biri olarak başlattık. Daha geniş kitlelere ulaşmak adına konuyla bağlantılı kamu ve özel sektördeki tüm şirketleri projemizle ilgili bilgilendiriyor ve ortak olmaya davet ediyoruz. Amacımız motosiklet sürücülerinin, güvenlik donanımları konusunda daha fazla bilinçlenmesi ve ekipman kullanımını arttırmak. Ayrıca motosiklet kullanıcılarını trafikte hem saygı gören hem de saygı gösteren bireyler olmasını için çalışıyoruz. Güvenlik donanımlarının üzerindeki vergilerin azaltılması ayrıca konu başlıklarımız arasında. Bu konuda ayrıca çaba sarf edeceğiz. Mesela trafik güvenliği konusunda yapılan tüm etkinliklerde motosiklet sürücülerinin de doğru ve etkin bir şekilde temsil edilmesi için çalışacağız. Kamu ve özel otoriteler tarafından yolların, caddelerin, sokakların, otoparkların “motorcu dostu” bakış açısıyla yeniden gözden geçirilmesi için çalışma planlarımız var. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı denetimlerde, güvenlik donanımları konusunda daha hassas olması konusunda girişimlerimiz olacak. Belediyeler tarafından tahsis edilecek olası tüm açık hava reklam alanlarında projemizi hatırlatacağız ve en az bir kamu spotunun devreye girmesi için uğraşıyoruz.



EĞİTİME BAŞLIYORUZ

Hazirandan itibaren 24 ilde gezici eğitim programına başlıyoruz. Bayram öncesi dönemde farkındalığı arttırmak için kolları sıvadık. İstasyonlarımızda ve otoyol gişelerinde reflektörlü aparatlar ve stickerler dağıtmaya hazırlanıyoruz. Ayrıca projemizin istatistiklerini, hedeflerini ve eğitim takvimimizi de www.motorcudostutrafik.com.tr web sitesi adresini kullanılarak anlatmaya devam edeceğiz.”