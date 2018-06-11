Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından 29 Haziran-1 Temmuz arasında TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek festivalde; müzeler, otomobil kulüpleri ile koleksiyonerlerin ellerinde bulunan eşsiz klasikler ziyaretçileri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak. 450’den fazla klasik otomobilin yer alacağı festivalde en pahalı model olarak gösterilen ve yalnızca 24 adet üretilen 1930 Cadillac V16 Coupe ön plana çıkarken ilk otomobil olarak kabul edilen Alman Karl Benz’in saatte 14,5 km hız yapabilen otomobilinin replikası da sergilenecek.