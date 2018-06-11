Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hızlı ve konusunda uzman servis anlayışıyla ön plana çıkan Euromaster'da, 30 Haziran tarihine kadar KDV dâhil sadece 79 TL'ye klima gazı dolumu fırsatı sunuluyor. Klima gazı seviyesi aynı zamanda yakıt tasarrufu için önem taşıyor.