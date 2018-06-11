Hızlı ve konusunda uzman servis anlayışıyla ön plana çıkan Euromaster'da, 30 Haziran tarihine kadar KDV dâhil sadece 79 TL'ye klima gazı dolumu fırsatı sunuluyor. Klima gazı seviyesi aynı zamanda yakıt tasarrufu için önem taşıyor.
Nefes aldıran yaz kampanyası
11.06.2018 - 03:15 | Son Güncelleme: 11.06.2018 - 03:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, klima gazı dolumu kampanyasıyla yaz aylarında otomobil sahiplerine rahat bir nefes aldıracak.
Etiketler : euromaster,
564215 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/564215.aspx
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