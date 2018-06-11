Araçta dikkat çeken bir diğer özellik ise kendi kendini şarj eden hibrit sistemi. 3,5 litrelik V6 melez motor toplamda 313 HP güç üretiyor. Araç boyutları ve performansı göz önüne alındığında 7 kişilik RX’in ortalaması 5,9 lt/100 km civarında.

 