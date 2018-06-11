Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araçta dikkat çeken bir diğer özellik ise kendi kendini şarj eden hibrit sistemi. 3,5 litrelik V6 melez motor toplamda 313 HP güç üretiyor. Araç boyutları ve performansı göz önüne alındığında 7 kişilik RX’in ortalaması 5,9 lt/100 km civarında.