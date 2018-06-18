Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik

Bireysel araç kiralama konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, bireysel kiralama sektörüne bizzat kendilerinin girmelerindeki en önemli etkenleri ‘müşteri beklentilerini hızlı karşılamak, hayatı kolaylaştıran hizmet anlayışı ve büyüyen kiralama pazarında Fiat olarak söz sahibi olmak’ diye sıraladı. Bu sistemle bayileri için yeni bir iş alanı açtıklarına dikkat çeken Aytaç “2018 yılı sonuna kadar da 1.500 müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Fiat’ın filo kiralamadan farklı olarak, bireysel tercihlerin öne çıktığı, kişiye özel, butik bir hizmet ortaya koyduğunu belirten Aytaç, başlangıç olarak 20 Fiat bayii aracılığıyla hizmet verdiklerini belirtti. Kısa sürede Türkiye’de bulunan 100’ü aşkın satış noktasında kiralama hizmeti vermeyi hedeflediklerini söyleyen Aytaç, şöyle devam etti:

Satışların yüzde 25’i kiralamadan gelecek

Bireysel kiralama bayilerin iş hacmini de olumlu yönde etkileyeceğini öngörüyoruz. 5 yıl içerisinde perakende satışların en az yüzde 25’inin Fiat Bireysel Kiralama metoduyla gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Araç kiralamaya pilot uygulama ile 2018 yılı Ocak ayında, çoğunluğu Anadolu illerinde faaliyet gösteren 20 bayii aracılığıyla başladık. Sistemimiz bugüne kadar yaklaşık 300 adet araç kiralayarak yeni müşterilere ulaşmayı başardı. Kiralanan araçların yüzde 90’ını Fiat Egea model ailesi, diğer kısmını ise Fiat 500 Ailesi, Doblo ve Fiorino modellerinin Combi versiyonları oluşturdu. Türk Lirası ile kiralama imkânı sunuyoruz ve bu yılsonuna kadar bireysel araç kiralamada hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz.

Türkiye’de bir ilkgerçekleştirdik

Kendi marka ve bayilerimiz aracılığıyla, bireysel kiralama hizmet modeli ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Showroom’da tek noktadan hızlı çözüm ve araç konfigürasyonuyla, kişiye özel tercihlere göre butik hizmet sunabiliyoruz. Müşterilerimiz, kiralama yapmak istedikleri aracı 3 gün içinde teslim alabiliyor. Geniş bayi ağımız sayesinde müşterilerin güncel beklentilerini yakalayabiliyoruz. Kiralama yapmayı tercih eden müşterilere de satın almak isteyenler ile aynı detaylı bilgilendirme ve hizmeti ‘otomobil uzmanı’ satış danışmanlarından verebilmek gibi önemli ayrıcalıklar da sunuyoruz. Türkiye genelinde yer alan 130’dan fazla yetkili servisimiz ile sürekli artan kaliteli hizmet, Fiat İlgi Merkezinden 24 saat kesintisiz destek olanağı avantajları ise bireysel kiralama yapan müşterilerimize sunduğumuz diğer ayrıcalıklar arasında yer alıyor.

Sektör her yıl yüzde 15 büyüyor

Türkiye otomotiv pazarında, son on yıl içerisinde kiralamanın payının düzenli olarak arttığına dikkat çeken Altan Aytaç, bu süreçte kiralama sektörünün her yıl ortalama yüzde 15 büyüdüğünü, bu seyrin önümüzdeki on yılda da devam edeceğini söyledi. Aytaç “Başta genç kuşak olmak üzere son dönemde kiralama yöntemini tercih eden müşterilerimizin sayısının her geçen gün arttığını görüyoruz. Kullanıcılar, araç sahipliğinin getirdiği sorumlulukları (ikinci el bakım, kasko, trafik sigortası vb.) üstlenmek yerine, kiralayarak hayatını kolaylaştırmayı yeğliyor” şeklinde konuştu.