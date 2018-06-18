Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Panel kapsamında araç kiralama sektörü ve dinamikleri hakkında önemli bilgiler veren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, operasyonel kiralama sektörünün aktif büyüklüğünün 30 milyar TL’ye ulaştığını ifade etti.

Sektör Anadolu’ya yayılıyor

Ekici, sektörün şu anda 365 bin adet civarında aracı yönettiğini belirterek son yıllarda KOBİ’lerin kiralama sektörüne olan ilgisinin arttığına dikkat çeken İnan Ekici “Operasyonel kiralama alanında faaliyet gösteren firmalarımız Türkiye’de yılda ortalama 150 bin adet civarında araç alımı yapıyor. Sektörümüzün kat edeceği daha çok yol var, özellikle KOBİ’lerimizle operasyonel kiralama daha da yaygınlaşmaya başladı. Her ölçekte işletme, faaliyeti için gerekli olan araçları satın almak yerine artık kiralamayı tercih ediyor ve bu sayede öz kaynaklarını ana işini geliştirmek için kullanabiliyor.” diye konuştu.