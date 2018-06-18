Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Citroën’in global stratejisi oldukça iddialı. Marka, 2017 yılında dünyada 1,1 milyon adet satış adedine ulaştı. Markanın 2020 yılına ilişkin hedefi ise 1,6 milyon global satış adedi elde etmek, konfor alanında dünyanın önde gelen otomobil markası olmak ve tavsiye edilen ilk 3 otomobil markası arasında yer almak. Markanın 99 yıllık geçmişinde her zaman tasarım ve konfor ön planda oldu, bu öncü rolü daha da sağlamlaştırmak için Advanced Comfort Programına ciddi bir yatırım yapılıyor. Marka, global anlamdaki satış artışını ise, büyüme potansiyeli yüksek, farklı araç tipleri kullanan, gelişmekte olan uluslararası pazarlara yönelik modeller sunarak gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Citroën, 2017’de %26 olan Avrupa dışı pazarlardaki satışlarının oranını 2020 yılında %45’e çıkartmayı amaçlıyor.