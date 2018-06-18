Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Safkan ruhu ve tarihsel çizgisinden sapmayan 911 Speedster konseptinin çift renkli gövdesinin altında yatan sürüş teknolojisi ise mevcut GT modellerinden geliyor. 2019’da satışa sunulmama ihtimali araç 911 GT2 RS ve son çıkan GT3 RS modellerinin doğduğu Porsche Motor Sporları Merkezinde geliştirildi…