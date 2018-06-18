Safkan ruhu ve tarihsel çizgisinden sapmayan 911 Speedster konseptinin çift renkli gövdesinin altında yatan sürüş teknolojisi ise mevcut GT modellerinden geliyor. 2019’da satışa sunulmama ihtimali araç 911 GT2 RS ve son çıkan GT3 RS modellerinin doğduğu Porsche Motor Sporları Merkezinde geliştirildi…
70'inci yıla özel 911
18.06.2018 - 09:45 | Son Güncelleme: 18.06.2018 - 22:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Speedster Concept ismini alan tasarımın en büyük özelliği, 1948’de üretilen ilk Porsche 356 ‘No. 1’ Roadster’dan ilham alan tasarımı.
Etiketler : porsche,911,
565066 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/565066.aspx
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