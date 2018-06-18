Seyirciler, Audi’nin e-Tron teknolojisinin etkileyici sunumuna şahit olurken; yarışa 5’inci sırada başlayan Grassi, yalnızca 18 turda birinci sıraya yükselerek açık farkla zafere ulaştı. 39’uncu turun sonunda Audi sürücüsü, ikinci gelen Sam Bird'e karşı 7,542 saniyelik üstünlük elde etti.