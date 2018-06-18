Seyirciler, Audi’nin e-Tron teknolojisinin etkileyici sunumuna şahit olurken; yarışa 5’inci sırada başlayan Grassi, yalnızca 18 turda birinci sıraya yükselerek açık farkla zafere ulaştı. 39’uncu turun sonunda Audi sürücüsü, ikinci gelen Sam Bird'e karşı 7,542 saniyelik üstünlük elde etti.
Audi’den tarihî zafer…
18.06.2018 - 09:47 | Son Güncelleme: 18.06.2018 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
1954 yılından bu yana hiçbir uluslararası yarışa ev sahipliği yapmayan İsviçre, motor sporlarının geri dönüşüyle Zürih’te yer alan yarış pistinde 100 binden fazla seyirciyi ağırladı.
Etiketler : audi,e-tron,
565068 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/565068.aspx
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