Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hurda teşviki, vergisiz fiyatı 46 bin TL ve altı olan araçlar için 10 bin TL, 46 ila 80 bin TL arasında 8 bin TL, 80 bin TL’nin üzerinde olan araçlar için 3 bin TL indirim sağlıyor. 10 bin lira teşvik alacak modeller çok olmasa da ağırlık, 8 bin lira indirim alan araçların üstünde. Markaların teşvik yasası ile birlikte uygulamaya aldığı kampanyalar ise araç sahibi olmak isteyenlere çeşitli fırsatlar sunuyor. Örneğin Renault ve Dacia; 2018 Megane Sedan, Clio HB, Clio Sport Tourer, Kangoo Multix, Kangoo Express, Sandero, Lodgy, Dokker Combi ve Dokker Van’ın perakende satın alımlarında, anahtar teslim fiyatı üzerinden 10 bin liraya varan indirimlere ek olarak, 5 bin liralık indirim sağlıyor.

Fiat, haziran ayında başlattığı kampanya kapsamında 10 bin TL’lik hurda teşvikinin yanında 5 bin TL’lik ek indirim fırsatı da sunarken, Süper Teşvik Kampanyası ile Egea Model Ailesi üyelerine 999 TL taksit ve 61 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar teklif ediyor. 2017 model 500X’lerde 10 bin TL indirim fırsatı ve aylık 1.499 TL taksit imkanı sunuluyor. 2018 model 500L ve 500L Wagon modellerinde ise opsiyonel olarak sunulan açılır cam tavan, panoramik cam tavan, görüş paketi ve stil paketi donanımlarının tümü hediye ediliyor. Hyundai ise bahar kampanyasında i20'nin tüm versiyonlarında teşvik indirimine ek olarak 15 ay vadeli ve yüzde "0" faizli 20 bin TL kredi desteği veriyor. Elantra ve Tucson modellerindeyse 40 bin TL kredi için 12 ay "0" faiz desteği de bulunuyor.

Üç farklı donanım seçeneği bulunan Suzuki Vitara, 8 bin TL’ye varan hurda teşvikiyle birlikte 103 bin 250 TL’den başlayan fiyatlarla dikkat çekiyor. Euro NCAP’ten 5 yıldız alan Suzuki Vitara’da yokuş kalkış desteği ve eğim iniş kontrol sistemi gibi elektronik yardımcılar sürüş güvenliğini desteklerken, radar fren destek sistemi gibi pek çok yeni güvenlik unsurları da Vitara’nın iddiasını ortaya koyuyor.