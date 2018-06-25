Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından TÜYAP Fuar Merkezinde 29 Haziran Cuma-1 Temmuz Pazar günleri arasında düzenlenecek festival için Rahmi Koç Müzesinden getirilecek Ford Sierra Cosworth ve Sierra Cosworth 4x4 modelleri için özel bir alan oluşturulacak. Ayrıca 450’den fazla klasik aracın sergileneceğini festival Kara Şimşek, Harry Potter’ın 1965 Ford Anglia’sı, Batman’in Batmobile’i, Ayhan Işık’ın 1966 model Mercedes’i, Sadri Alışık’ın 1957 Chevrolet’si gibi birçok ünlü otomobili de beğeniye sunulacak.
Mustafa Koç’un spor otomobilleri sergide
25.06.2018 - 05:30 | Son Güncelleme: 25.06.2018 - 06:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Otomobil tutkunlarını buluşturacak “Klasik Otomobil Festivali’nde” 2016 yılında kaybettiğimiz Mustafa Koç, rallilerde yarıştığı iki spor otomobili ile anılacak.
Etiketler : mustafa koç,
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