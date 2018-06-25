Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından TÜYAP Fuar Merkezinde 29 Haziran Cuma-1 Temmuz Pazar günleri arasında düzenlenecek festival için Rahmi Koç Müzesinden getirilecek Ford Sierra Cosworth ve Sierra Cosworth 4x4 modelleri için özel bir alan oluşturulacak. Ayrıca 450’den fazla klasik aracın sergileneceğini festival Kara Şimşek, Harry Potter’ın 1965 Ford Anglia’sı, Batman’in Batmobile’i, Ayhan Işık’ın 1966 model Mercedes’i, Sadri Alışık’ın 1957 Chevrolet’si gibi birçok ünlü otomobili de beğeniye sunulacak.