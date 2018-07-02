Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik Antalya



Yeni A-Serisi’nin basın test sürüşü, geçtiğimiz hafta Antalya ve Burdur illerini kapsayan ve “Türkiye’nin Maldivleri” olarak anılan Salda Gölü’nde gerçekleştirildi. 193.400 TL’den başlayan fiyatlarla, 7G-DCT çift kavramalı otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu Yeni Mercedes-Benz A-Serisi, ilk etapta 163 HP’lik bir benzinli (A 200) ve 116 HP’lik bir de dizel (A 180 d) motor seçeneği ile Türkiye’de satışa başlandı. Artırılan aks mesafesi sayesinde artık daha geniş bir iç mekân sunan yeni A-Serisi’nde, bagaj hacmi de 29 litre artarak 370 litreye çıkarıldı. 0,25’lik cw değeri ve 2,19 m²lik yüz alanı (A) ile sınıfının en aerodinamik otomobili olarak öne çıkan model, Mercedes-Benz ayrıcalığı ile ilk defa kompakt sınıf dünyasında iki parçalı AIRPANEL dijital gösterge tablosunu opsiyonel olarak sunuyor.

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, tanıtımda yaptığı konuşmada 2017 yılında Mercedes-Benz satışlarının globalde 2,3 milyon adede ulaştığının altını çizerek şunları söyledi: Böylece bir önceki yıla oranla yüzde 9,9 büyüme gerçekleştirdi ve Mercedes-Benz premium segmentte tüm dünyada lider oldu. Türkiye’de ise premium segmentte 25.588 adetlik satış rakamıyla ilk sıradaki yerimizi koruduk. 2018 yılına da önceki yıllardaki başarılarımızı sürdürme kararlılığı ile yola çıktık. Son yıllardaki başarılarımızın en önemli aktörlerden biri olan ve basın test sürüşümüzde ilk defa tecrübe edebilme fırsatı bulduğumuz yeni A-Serisi’ni satışa sunarak bu yıl da hem premium kompakt sınıfta hem de premium otomobil pazarındaki liderliğimizi korumayı hedefliyoruz. Yeni A-Serisi ile birlikte sadece kendi segmentinde değil, tüm otomotiv sektöründe çığır açan, devrim niteliğinde bir özellik sunuyor ve MBUX-Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi uygulamasını da ilk defa Türkiye’de müşterilerle buluşturuyoruz. Bu çağ atlayan, yapay zekâ teknolojisi ile Yeni A-Serisi, yolcularıyla arasında daha önce hiçbir otomobilin kuramadığı kadar kişisel iletişim kuruyor.”

Bu otomobil çok akıllı

Yeni A-Serisi’nde yapay zekâ teknolojisiyle öğrenme özelliğine sahip olan MBUX sistemi oldukça dikkat çekici. Kişiselleştirilebilen ve kendini kullanıcı davranışlarına göre uyarlayan sistem, yüksek çözünürlüklü geniş ekran ve “Hey Mercedes” anahtar kelimesi ile aktif hâle gelen sesli komut sistemi, ön cama yansıtılan sanal gösterge paneli gibi özelliklere sahip. Bu sistemle ayrıca “Mercedes me” hizmetlerini de devreye alıyor ve park edilen aracı bulmak veya park hâlindeki otomobilin darbeye maruz kalması, hareket ettirilmesi gibi durumunda sürücünü uyarıyor.