Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: Türkiye olarak küresel yarışmaya 13. defa katılıyoruz ve son 3 yıldır Eco-marathon yarışmasını Türkiye’de TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) ve OİB (Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği) iş birliği ile yürütmekten büyük heyecan duyuyoruz. Öğrencilerimizin inovasyon ve teknoloji alanındaki gelişimini görmek bizleri çok mutlu ediyor. İleride hepsinin yerli otomobil gibi Türkiye için önemli teknoloji ve inovasyon projelerinde rol alacağına inanıyoruz.