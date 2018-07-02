Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılışla eş zamanlı olarak yeni DS 7 Crossback modelinin de Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. Organizasyona DS Marka CEO’su Yves Bonnefont, DS Automobiles Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç ve Koluman Holding şirketlerinden Monde Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Türkay Saltık katıldı.



Türkiye en önemli 14 pazardan biri

Toplantıda konuşan DS Automobiles Başkanı Yves Bonnefont, “İlk DS Store’un İstanbul’da açılması ve DS 7 Crossback modelinin Türkiye'de lanse edilmesiyle uluslararası gelişimde önemli bir adım daha atıyor. Türkiye bizim için en önemli 14 pazardan biri. İstanbul ise markamızın hedeflediği büyük dünya şehirlerinden birisi" dedi. DS Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç ise yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: Bugüne kadar yıl bazında en çok DS satılan yılın bu yıl olacağını ön görüyoruz. Markamızın hedefi 2020 yılında 6 yeni model ve yılda 5 bin adetlik satış. Hedefimiz DS satılan 14 ülke içinde ilk 10’a girmek.



DS 7 CROSSBACK

Türkiye’de 1.6 Puretech 225 hp, EAT8 tam otomatik şanzıman ile satışa sunulan DS 7 CROSSBACK’te tasarım, malzeme ve renk seçimi gibi unsurlar iç mimarlar, renk uzmanlarına emanet edilmiş. Standart bir çok yeni nesil güvenlik donanımına ek DS ACTIVE LED VISION aydınlatma, otonom sürüşe giden yolda önemli rol alan DS CONNECTED PILOT, gelişmiş park yardımcısı DS PARK PILOT, gece görüş yardımcısı DS NIGHT VISION, sürücünün dikkat dağınıklığını bir kamera yardımıyla takip eden DS DRIVER ATTENTION MONITORING gibi birçok yenilikçi teknoloji de sunuluyor.