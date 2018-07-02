Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜYAP Fuar Merkezi’nde Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından düzenlenen ve girişinde zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu 3 günlük görsel şölende Mustafa Koç’un ralli otomobillerinden Ayhan Işık’a, Zeki Alasya’dan Sadri Alışık’a, Clark Gable’dan Marilyn Monroe’ya kadar birçok ünlünün kullandığı otomobiller de yer aldı. Türkiye’de ve dünyada üretilen en nadide klasik otomobillerin boy gösterdiği sergilendiği festival, birbirinden farklı şovlar ile ziyaretçilerine farklı bir tecrübe yaşattı.