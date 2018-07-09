Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mirai modelini tanıtan, fabrikada hidrojenli forkliftler kullanan ve hidrojen yakıtlı kamyonlar üreten Toyota, şimdi ise dünyanın ilk hidrojenli teknesi Energy Observer’a sponsor oldu. 2017 yılında Fransa’da suya indirilen tekne, tabiata zarar vermeden kendi enerjisini üreterek dünyayı dolaşacak ve tanıtım yapacak. Şu anda Akdeniz’de olan ve 2019’da Kuzey Avrupa’da olması planlanan Energy Observer isimli tekne Olimpiyat Oyunları için 2020’de Tokyo’ya gitmeyi hedefliyor.