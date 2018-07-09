Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl AR-GE çalışmalarına 1 milyar doların üzerinde yatırım yapan şirket, patentini aldığı ‘PurePlus Teknolojisi’ ile dünyada ilk kez doğal gazdan motor yağı üretimine start verdi.



150'DEN FAZLA PATENTİMİZ VAR

Konuyla ilgili açıklama yapan Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak “ Pureplus Teknolojisi ile ürettiğimiz binek araçlara yönelik Shell Helix motor yağları, yüksek performanslı ve üstün koruma sağlayan bir ürün” dedi. Shell’in ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Japonya’da madeni yağ konusunda uzmanlaşmış araştırma laboratuvarları bulunduğunun belirten Uzunçakmak, şöyle devam etti: Bu laboratuvarlarda 200 bilim insanı ve madeni yağ mühendisi çalışıyor. Shell’in madeni yağ, baz yağ ve gres alanlarında 150’den fazla patenti var. ‘PurePlus Teknolojisi’ ise doğal gazı, ham petrolde var olan kirletici maddelerin hiçbirinin bulunmadığı kristal berraklığında bir baz yağa dönüştüren işlem olarak öne çıkıyor. Bu ürünümüz en güncel sektör standartlarının limit değerlerine oranla %32 daha iyi direnç gösteriyor ve endüstri standartlarına göre % 65 daha iyi piston temizliği sağlıyor.”

Shell Helix Ultra 0W motor yağının 1.000 °C sıcaklıklara kadar koruma sağladığını ifade eden Uzunçakmak; üretim, kullanım ve atık zamanında da en çevreci motor yağı olduğunu belirterek “Düşük viskozite ile %3’e kadar yakıt tasarrufu sağlayan bu ürün, karbon ayak izi hususunda da iddialı. Mesela, 14.500 km yol yapan bir araç için yaklaşık 70 kg karbondioksit salınımına mâni oluyor” dedi.