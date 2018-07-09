Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk otomotiv sanayiinde “Sürdürülebilirlik Raporu” yayımlayan ilk otomotiv üreticisi TOFAŞ, bu yıl raporunu ilk kez interaktif bir yapıyla yayınladı. Çağımızın en önemli meseleleri arasında yer alan enerji verimliliği ve yönetimi konusunda istikrarlı faaliyetlerini sürdüren TOFAŞ’ın raporu, 2017 yılında gerçekleştirilen toplam 244 milyon liralık AR-GE harcamalarının 25 milyon TL’lik kısmını emisyon azaltımı projelerine ayırdığını gösteriyor. TOFAŞ, bu dönemde yürüttüğü̈ verimlilik çalışmalarıyla, üretimden kaynaklanan sera gazı miktarını bir önceki yıla göre araç başına yüzde 10,5 oranında azaltmış durumda.



Hızlı yükseliyor

2017 yılında kurumsal yönetim çalışmalarındaki performansıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurumsal yönetim notunu 9,15’e taşıyan TOFAŞ, uluslararası değerlendirme kuruluşu EIRIS’in Borsa İstanbul bünyesinde yaptığı kapsamlı değerlendirmede ise BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya devam etti. TOFAŞ ayrıca, gerçekleştirdiği AR-GE yatırımlarıyla Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nin AR-GE Yatırımları Skor Listesi’nde geçtiğimiz yıl üçüncü defa Türkiye’den ilk sırada yer almayı başarırken, listede 12 basamak birden yükselme başarısını da elde etti.

İş kazalarını %93 azalttı

TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, Dünya Klasında Üretim-WCM yönetim modelinde ilk sırada yer alan iş sağlığı ve güvenliği alanında performanslarını sürekli iyileştirerek Fiat Chrysler Automobiles bünyesinde örnek gösterilen uygulamalara imza attıklarını belirtti. Eroldu “2006 yılından bu yana, Kayıp Günlü İş Kazası frekansımızı yüzde 93 oranında azaltarak 0,08 seviyesine getirdik. 2017 yılında, toplam 73 bin 16 kişi/saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirdik. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalarımız, MESS tarafından düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği İyi Uygulama Yarışması’nda “Altın Eldiven” kategorisinde iki yıl üst üste birincilikle ödüllendirildi” şeklinde konuştu. Şirket, 2017'de eğitim, spor, kültür-sanat ve çevre alanlarında hayata geçirdiği projelere 7 milyon TL kaynak ayırdı.