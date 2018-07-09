Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylece 7 kişilik SUV’un ortalama yakıt tüketimi 5,9 l/100 km gibi düşük bir değere imza atıyor. 174 bin 200 avrodan başlayan fiyatlarla ülkemizde satışa sunulan araç lüks ve güvenlik donanımlarıyla sınıfında ki bir çok rakibine de fark atıyor.