Böylece 7 kişilik SUV’un ortalama yakıt tüketimi 5,9 l/100 km gibi düşük bir değere imza atıyor. 174 bin 200 avrodan başlayan fiyatlarla ülkemizde satışa sunulan araç lüks ve güvenlik donanımlarıyla sınıfında ki bir çok rakibine de fark atıyor.
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Böylece 7 kişilik SUV’un ortalama yakıt tüketimi 5,9 l/100 km gibi düşük bir değere imza atıyor. 174 bin 200 avrodan başlayan fiyatlarla ülkemizde satışa sunulan araç lüks ve güvenlik donanımlarıyla sınıfında ki bir çok rakibine de fark atıyor.
Etiketler : Lexus RX L,