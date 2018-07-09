Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,92 daralan toplam pazarda Renault, 1 puan artış kaydederek toplam pazardan yüzde 14,7 pay elde etti ve 18 yıldan bu yana sürdürdüğü binek otomobil liderliğini yüzde 17 payla korudu. Türkiye’de Oyak Renault Fabrikalarında üretilen Megane Sedan 18 bin 406 adet satış rakamı ile Türkiye’nin en çok satılan otomobili unvanını korurken, model sıralamasında 3’üncü sırayı yine Bursa’da üretilen Clio HB 14 bin 856 adet satış ile yer aldı. Renault Grubu ise (Renault+Dacia), 68 bin 414 satış adedi ile pazar payını yüzde 0,6 oranında artırarak toplam pazardan yüzde 19,4 pay elde ederken Dacia markası 16 bin 330 satış ve toplam pazardan elde ettiği yüzde 4,6 pay ile pazarda yedinci marka konumunda yer alıyor.