Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik İSTANBUL



Dünya çapında 95 ülkede 2 milyon araçla kiralama sektörünün devlerinden ABD’li Enterprise, THY ile önemli bir iş birliğine de imza attı. Gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Enterprise Global Yönetim Kurulu Başkanı Andrew C. Taylor, ABD’de 1, Avrupa’da 2. sırada olduklarının altını çizerek, “Başarımızın sırrı müşteri memnuniyeti, dünyada 10 bin lokasyonda hizmet veriyoruz ve her ay müşteri memnuniyeti ölçümlemesi yapılıyor. İşimizi en profesyonel insanlarla yürütmeye çalışıyoruz. Neticesinde son birkaç senede yıllık 1 milyar dolar büyümelere imza attık” şeklinde konuştu.



Türkiye çok önemli ve çekici bir pazar

Enterprise’ın global olarak dünyanın hemen her noktasında hizmet verdiğini ifade eden Andrew C. Taylor, Türkiye’yi çok önemli ve çekici bir pazar olarak gördüklerinin altını çizdi. THY ile yürüttükleri iş birliğinin bunun bir göstergesi olduğunu söyleyen Taylor şöyle devam etti: Türkiye’de olmaktan ve THY ile ortaklığımızdan çok memnunuz. Enterprise olarak yaklaşık 2 milyon araçla dünyanın açık ara en büyük araç kiralama şirketiyiz. Türkiye pazarı da global büyümenin devamını sağlayan, bu büyüme için oldukça önemli bir pazar. Buradaki lokal ortaklarımızdan ve THY ile olan iş birliğimizden çok memnunuz.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı yaptığı konuşmada “Enterprise ile geçtiğimiz yıl başladığımız ve küresel çapta ilerlediğimiz anlaşma, Türk Hava Yolları’nın menfaati açısından da yolcularımıza sunacağımız hizmet kalitesi açısından da çok önemli. Yılın ilk yarısı bizim için muhteşem geçti, rekorları gördünüz, trafik rakamlarımızı açıkladık. Bu rakamlar bilançomuz için de ipucu veriyor” dedi.



Ofis sayımız 3 katına çıkacak

Toplantıda konuşan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, Türkiye’de ilk faaliyetlerine 2014 yılında başladıklarını hatırlatarak şöyle devam etti: THY ile 3 senelik bir anlaşma yaptık. İş birliğimizin 1. yılını tamamladık. Anlaşma kapsamında THY’nin bütün kanallarından 3 markamız Enterprise, Alamo ve National’la araç kiralama hizmetleri veriyoruz. THY ile olan ilişkimiz global kapsamda. THY’nin uçtuğu her yerde, Enterprise ofislerinden araç kiralanabiliyor. Gürbaşlar olarak Türkiye’deki gücümüz ve kredibilitemiz Enterprise markası ile birleşince çok güçlü bir formül oraya çıktı. 3. havalimanı için de planlarımızı yaptık. Şu anda ülkemizdeki havayolu trafiğinin yüzde 93’ünü kapsayacak şekilde ofislerimiz hizmet veriyor. Türkiye’deki planlarımız çerçevesinde önümüzdeki 3 yılda mevcut 50 olan ofis sayısını 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz. 2017 yılını 500 milyon TL ciro ile kapattık, önümüzdeki 5 yıllık dönemde 3,5 milyar TL’lik bir hedefimiz var. Bu noktada THY ile yürüttüğümüz iş birliği çok önemli ayrıca Türk Telekom, Anadolujet, Miles&Smiles ve diğer taraftan çeşitli bankalarla yürüttüğümüz iş birliklerimiz de var.

İşletmeler, riskleri kiralamayla azaltıyor

Türk Lirası’nın ABD doları ve avro karşısında değer kaybetmesi, yeni araç fiyatlarındaki artış, yükselen enflasyon ve faizler gibi ana etkenler otomotiv pazarını olumsuz yönde etkiliyor. Türkiye otomotiv pazarı Haziran ayında %39 oranında düşüşle 52 bin adetin altına gerilerken, hafif ticari araç pazarındaki daralma ise %50’ye yaklaştı. Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, otomotiv pazarının yeniden ivme yakalaması için hafif ticari araç kiralamasının önündeki engellerin bir an önce kaldırılması gerektiğine işaret etti. Ekici şunları söyledi; “Olası değişiklik araç kiralama sektörüne ivme kazandırırken ağırlıklı yerli üretim olan hafif ticari araç pazarını da olumlu etkileyecek. 2009 yılından bu yana önünde engeller olan ticari araç kiralamanın artık mümkün kılınması gerekiyor. Operasyonel araç kiralama yöntemi işletmelere ve hatta bireylere, kaynaklarını verimli kullanma adına iyi bir alternatif. Üstlerindeki birçok riski de bertaraf etme imkânı sunuyor. Döviz kuru, faiz, ikinci el satış fiyatı ve sigortada hasar/prim oranı gibi riskler operasyonel araç kiralama yöntemini tercih edenler için sorun olmaktan çıkıyor”