Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, toplam üretim geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 7 oranında azalırken haziran ayında toplam ihracat yüzde 5 azalarak 109 bin 695 adet olarak gerçekleşti. İç pazardaki daralma yüzde 39’a ulaşırken Ocak-Haziran dönemi verilerine bakıldığında toplam pazar ise ilk 6 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azaldı. Raporu değerlendiren OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün “Daralan iç pazarın normale dönmesi için vergilendirme sisteminin değişmesini de kapsayan bir dizi tedbirlerin alınması gerek. Devlet vergi toplarken, ‘birim araç başına’ değil ‘büyüyen piyasadan toplanacak vergi’ olarak düşünmelidir. Araç fiyatları yükseldi, kredi faizleri ise çok arttı. Bu noktada ticari araçların kiralanmasının önündeki engeller kaldırılmalı. Devlet ihalelerinde öncelik yerlilik olmalı. Konut edinme konusunda mümkün kılınan düşük faizli kredi otomotiv için de uygulanmalı” diye konuştu.