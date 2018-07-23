Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başta iç pazar dâhil olarak ihraç edileceği 36 ülkede büyük ilgi görmesi beklenen dizel Civic Sedan’ın otomatik versiyonu, 157 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla ülkemizde satışa sunuldu. Dizel otomatik kombinasyonla Türkiye’de yeni satış rekoru hedeflediklerini söyleyen Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, “2017 yılında Civic Sedan’la Türkiye’de satışlarını en fazla artıran marka olduk ve tarihimizdeki en yüksek satış rakamına ulaştık. Buna paralel 2017 sonu ikinci vardiya üretimine başladık. İngiltere’yi ihracat pazarlarımıza ekledik ve sağdan direksiyonlu Civic sedan modellerini üretmeye başladı. Türk müşterisinin uzun yıllardır yollara çıkmasını beklediği dizel motorlu Civic Sedan ile Honda’nın Türkiye’deki yeni rekorunu tazeleyeceğiz” dedi. Haziran ayında binek otomobil pazarının %39 oranında daralmasına rağmen Honda’nın satışlarını %12 oranında artırdığına dikkat çeken Takuya Tsumura, “Civic Sedan Dizel’in yanı sıra Civic Dizel Hatchback’te de sunduğumuz 9 ileri otomatik şanzıman seçeneği, rakipsiz bir güç-tüketim performansı sunuyor. Manuel ve otomatik vites seçeneğine sahip dizel motorlu Civic Sedan modelimizden yılsonuna kadar 32 bin adetlik bir satış gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.



100 km’de 4,1 litre

Honda’nın 120 PS gücündeki 1.6 litre i-DTEC turbo dizel motoru, 1.597 cc hacimde ve 300 Nm tork üretiyor. ZF 9 ileri otomatik şanzımanla buluşan Civic Sedan 0’dan 100 km/s hıza 10,2 saniyede ulaşıyor. Güncel NEDC test normuna göre 108 gr/km CO2 emisyon salımı gerçekleştiren araç 100 km’de sadece 4,1 litrelik ortalama yakıt tüketimi değerine sahip. Civic Sedan, hafif yapı, rijit gövde, düşük ağırlık merkezi ve gelişmiş süspansiyon sistemiyle keyifli ve eğlenceli bir sürüş deneyimi sunuyor. Yalın iç mekân, düzenli bir mimari, yeni teknolojiler ve üst seviye kaliteli malzemelerle dikkat çekiyor. Honda Connect, Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunan otomobil Premium, Elegance ve Executive olmak üzere üç farklı donanım paketiyle satışa sunuluyor.

İstikrar yeni yatırım getirir

Düzenlenen basın lansmanında bir araya geldiğimiz Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı İsmail Sümer, dizelin popülaritesinin kolay bitmeyeceğinin altını çizerek şunları söyledi: Fiyat, fayda ve maliyet açısından ülkemizdeki tüketicilerin yüzde 60'ı hâlen dizel araç kullanmakta. Avrupa'da hızlı bir düşüş gözlemlense de dizel tahtını koruyor. Dizelden vazgeçmek için yerine aynı şartlarda bir motor tipi lazım. Yakın vadede başta Türkiye olmak üzere dünyada dizelin bitmeyeceğini söyleyebilirim. Honda'nın 2025'te hibrit ve elektrikli araçlara yönelik çalışmaları var. Lansmanını yaptığımız Civic'ler fosil yakıtlı son modellerimiz olabilir. Honda’nın Türkiye’de yeni yatırım yapabilmesi için istikrarlı bir ekonominin yeter. Yılbaşında koyduğumuz hedefleri kur artışı, ekonomideki dalgalanma, bir anda gelen ek vergiler sebebiyle yıl sonunda tutturamayabiliyoruz. Önümüzü görebilirsek Honda globalden Türkiye’ye yeni yatırım çekmemiz çok daha kolay olur. İç pazarda şu anda büyük sıkıntı var ve daralma sebebiyle vardiya kaybı yaşamamak için hesap yapıyoruz.