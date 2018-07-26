Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik

Ford Trucks, uluslararası pazarlara uygun olarak Türkiye’de geliştirip ürettiği yeni çekicisinin ön gösterimini dün İstanbul Sancaktepe’deki AR-GE Merkezinde gerçekleştirdi. Hannover Uluslararası Ticari Araçlar Fuarı’nda eylül ayında dünyaya tanıtılacak yeni çekicinin, şirketin global anlamda büyüme stratejisine ciddi katkı sunması bekleniyor. Ford Trucks’ın yeni çekicisi, 500 PS’lik gücü ile yüksek performans sunarken, uzun yol kullanıcılarına ev konforu sağlamaya odaklı ileri teknolojileriyle dikkat çekiyor. Törende konuşan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Türkiye’de tamamen ağır ticari araçlara özel ve son derece modern bayi yapılanmalarını 30 plaza ile tamamlayarak ilk adımlarını attıklarını söyledi. Yenigün “Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türk cumhuriyetlerin ardından, büyümemizi Doğu Avrupa’da gerçekleştirdiğimiz bayi açılışlarıyla sürdürdük” dedi.

50 ÜLKEDE VAR OLACAK

Bugün itibarıyla 32 ülkede faaliyet gösterdikleri bilgisini veren Yenigün, 2018 sonunda 40, 2020 sonunda da 50 ülkede var olmayı hedeflediklerini bildirdi. Yenigün, global büyüme stratejileri kapsamında rekabette ön plana çıkmalarını sağlayan unsurun yerli tasarım ve üretim kabiliyetleri olduğunu vurgulayarak “Bu kadar kısa zamanda, bugün bu noktaya gelmemizi sağlayan gücümüzü, yüzde 89’a ulaşan yerlilik oranımızdan alıyoruz” diye konuştu.

PAZAR PAYI %17’YE ÇIKTI

Haydar Yenigün, şöyle devam etti: 2016 model yılı lansmanımızla birlikte inşaat serisi araçlarımız, Türkiye’nin yükselen inşaat sektörünün vazgeçilmezi oldu. Ford Trucks inşaat araçlarının yüzde 39 oranıyla segment lideri... Yurt içi taşımacılıkta kullanılan çekici araçlarımızın kabul görmesiyle en yüksek pazar payımızı elde ederek yüzde 17’ye ulaştık. Hedefimiz inşaat ve yol kamyonlarında olduğu gibi çekici pazarında da lider olmak.

YERLİ ŞANZIMAN 2020'DE HAZIR

Haydar Yenigün, 100 milyon doları aşan yatırımla 2016 yılında devreye aldıkları Ecotorq motorun, Türkiye’de geliştirilip üretilen ilk ve tek ağır ticari araç motoru olduğuna vurgu yaptı. Yenigün “Yeni Ecotorq motorumuz, Avrupa’daki müşterilerimizden beğeni kazandı. Türkiye’nin ilk yerli şanzımanının arkasında yine Ford Otosan ismi var. Bu yıl 49,5 milyon avro yatırımla yerli şanzıman üretimi için çalışmalarımıza başladık. 2020 yılından itibaren de kamyonlarımızda kendi ürettiğimiz şanzımanlarımızı kullanmayı planlıyoruz” dedi.