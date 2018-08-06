Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman otomobil üreticisi kendi bünyesinde geliştirdiği koltukları Insignia, Grandland X ve Crossland X modellerinin en üst donanım seviyelerinde standart, Astra ve Mokka X modellerinde ise opsiyonel olarak sunuyor.

İyi bir koltuk, hem kaliteli malzeme ile yapılmalı, hem hafif olmalı. Otomobil üretim maliyetinin yüzde 6-12’si koltuğa gidiyor.

Opel, 1899’da Lutzmann modeli ile evdeki koltuklardan farklı olmaya çalıştı, 1950 Olympia ile derinlik ayarı sundu. 1978 Monza ile yükseklik ayarı getirdi, 2008 Insignia ise 65 mm yükseklik ve 270 mm derinlik ile sınıfının en geniş ayar seviyelerine sahip oldu.



Dik değil 110 derece

Aktion Gesunder Rücken (AGR) Sağlıklı Sırtlar Kampanyası 1995 yılında Almanya’da kuruldu. Aralarında ortopedisyenler, psikologlar, diyetisyenlerin de bulunduğu 150 bin uzmanı bir araya getiriyor. Prof. Dr. Metin Küçükkaya’ya göre doğru koltuk kadar doğru oturmak da önemli. Genellikle dik oturmanın doğru olduğu düşünülür ancak kaslara gelen yükün en aza indirilmesi için 110 derece açı korunmalı. Doğru oturma ile sadece ağrılar değil kaza riskleri de azalabiliyor.