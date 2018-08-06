Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karsan’ın BMW ile elektrik motorlu araçlar için gerçekleştirdiği tedarik anlaşmasının ilk ürünü olan Jest Electric, Almanya’nın Münih şehrinde bulunan Maisach pistinde BMW mühendisleri tarafından test edildi ve Karsan Jest Electric tam not aldı.

BMW ile iş birliğini bir sonraki adıma taşımak istediklerini belirten Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Hannover Fuarı’ndan sonra seri üretimine başlayacağımız Karsan Jest Electric’i, Avrupa ve ABD pazarında yaygın hâle getirmek üzere stratejik ortaklıklarımızı geliştireceğiz. Kısa süre önce başlattığımız road show ile Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden sipariş almaya başladık. Portekiz’e 2 adet, Slovakya’ya ise 1 adet Jest Electric yollayacağız” şeklinde konuştu.



Tek şarjda 165 KM

Jest Electric’de görev yapan, BMW üretimi elektrikli motor, sürekli olarak 170 HP güç ve 290 Nm tork üretirken, tek oranlı şanzımanla iş birliği yapıyor. 33 ve 66 kW-saat’lik bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric, 165 km menzil sunarken, geleneksel alternatif akımlı şarj üniteleriyle 8 saatte, hızlı şarj istasyonlarında ise 1,2 saatte şarj olabiliyor. Enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendini de şarj edebiliyor. 10,1 inçlik multimedya ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız giriş, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyonu ile binek otomobil konforu sunuyor.