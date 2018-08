Türkiye Gazetesi

İlk aşamada C 200 4MATIC Sedan, Coupé ve C 200 Cabriolet ile satışa sunulacak. Eylül itibarıyla C 180 Sedan ve C 200 d Sedan, Kasım 2018’de ise C 200 d Cabriolet versiyonu eşlik edecek. Mercedes-Benz C 200 4MATIC serisinde kullandığı hem elektrik destekli turbo benzinli motoru hem de dört tekerlekten çekişli olması ile segmente ağırlık koyacak. EQ Boost adını alan ve 10 kW ek güç ve 160 Nm tork üreten elektrik motor desteği ile 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor, toplamda 184 BG güç ve 280 Nm tork değerleri sunacak. Otomobillerin elektrikli geleceğine hazırlık niteliğindeki modellerin öncülerinden olan Mercedes-Benz C 200 4MATIC, 48 Volt besleme sistemi ve EQ Boost’tan oluşan kombinasyonun da desteği ile 7,2-6,9 lt/100 km ortalama yakıt tüketimi ve 156-148 mgr/km emisyon salınımı sunuyor.