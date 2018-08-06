Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artan döviz kurları sebebiyle sıfır kilometre ile 2. elin arasındaki fiyat makasının iyice açıldığını belirten Otoshops Genel Müdürü Murat Aydın “Yılın ilk 7 ayında avro/TL kurundaki artış yüzünden sıfır otomobiller %25-30 zamlandı ve pazarda bir daralma yaşandı. Bunun önüne geçmek için uygulamaya konulan hurda teşviği isteneni vermedi. Piyasada sıfırı 100 bin TL olan bir araç yerine aynı özelliklere ve donanıma sahip 2 yaşında 40 bin km’deki bir aracı 60-70 bin TL’ye alabiliyorunuz. Bu da ikinci eli cazip hâle getirdi. Piyasada daha ziyade 70-80 bin TL’ye kadar olan otomatik ve küçük modeller tercih ediliyor. Dizel motorlu araçlar her zamanki gibi yine talep görüyor. Otoshops olarak sene sonu hedefimiz 8.500 adet. Sıfır ve 2. el arasında fiyat farkının önümüzdeki aylarda da aynı oranda kalacağını tahmin ediyoruz” dedi.