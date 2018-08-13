Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın 50’den fazla ülkesine ihraç edilen Corolla, yılın ilk 7 aylık diliminde 13 bin 229 adetlik satışa imza atarken C-HR modeli hibrit versiyonuyla birlikte 2 bin 455 adetlik bir satış başarısı gösterdi. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Corolla, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 16 ülkede üretiliyor. Bu güne kadar 45 milyon’dan fazla sattı ki kırılması zor bir rekor. 2016 yılında Türkiye’de üretilmeye başlanan C-HR modellerimiz de çok tutuluyor. Nitekim temmuz ayında ilk 4 marka içindeki yerimizi aldık. Türkiye pazarında sattığımız araçların yüzde 78’ini ülkemizde üretiyoruz. Bu oran binek otomobillerde yüzde 88’e kadar çıkıyor, gurur duyuyoruz” dedi.