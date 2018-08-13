Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük ve orta büyük otobüsler yerine yaptığı küçük otobüslerle dar caddeli şehirleri hedefleyen Novociti Life, aynı zamanda alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlılara kolaylık sağlıyor. Isuzu’nun FPT marka NEF4 motoru, 186 beygir güç ve 680 nm tork üretiyor. EGR (Egzoz gazı geriçevirimi) sistemine gerek duymadan Euro 6 emisyon normlarını karşılayabilen motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ile düşük yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor.



OTOBÜS KONFORU

Geniş iç hacimli Novociti Life büyük otobüs konforu sunarken, hususi tasarımıyla tekerlekli sandalyedeki yolcuların dahi yan camları kolaylıkla kullanabilmelerine imkan veriyor.

Türkiye’nin en prestijli tasarım organizasyonu Design Turkey Yarışmasında “İyi Tasarım Ödülü”’nün sahibi olan Isuzu Novociti Life, ilk yurt dışı ödülünü de Nisan ayında A’Design Award & Competition’dan “Gold A’Design Award” ile aldı.