Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye otomotiv pazarı 2018’nin ilk 7 ayında yüzde 16 gerileyerek, 406 bin 82 adette kaldı. Sektörün kurmayları 2018’in 2017 ile paralel gideceğini düşünürken, ABD gerginliği ve yaşanan yüksek kur dalgası tahminlerin biraz daha geriye çekileceğini işaret ediyor. Filo satışlarındaki daralmalar iç pazardaki satışı önemli ölçüde etkileyecek. Türkiye’de faaliyet gösteren bazı markalar, müşterilerinin satın alma güçlerinde yaşanan kayıpla birlikte harcamalarını kıstı.

Döviz kurundaki yüzde 60’lık yükseliş, yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı ve yeni model yılı zamlarıyla birlikte fiyatlar otomatik olarak yükseliş kaydetti. 2018’in Nisan ayında Ağustos’a göre yerli modellerde fiyat artışları yüzde 25 seviyelerine ulaştı.

Modellere bakacak olursak; Nisan başında yaklaşık 70 bin 900 liradan satışa sunulan Fiat Egea Sedan’ın 1.4 benzinli başlangıç modeli % 17 artışla Ağustos’ta 82 bin 900 liraya çıktı. Bu rakama hurda teşvikli fiyatlar dahil değil. Şekerpınar’da üretilen Honda Civic Sedan ise başlangıç donanımıyla benzinli otomatik fiyatı geçen Nisan 102 bin 650 lira idi. Bu dönemde ise yüzde 12 zamla 115 bin liraya çıktı.

Mart 2018’de 59 bin liradan satılan 1.0 manuel Hyundai i10’un Temmuz 2018’de fiyatı 73 bin 550 liraydı. Sadece Temmuz 2018’de yüzde 25’lik artış yaşayan marka Ağustos 2018 fiyat listesini güncelliyor. İ20’nin ise makyajlanan versiyonuyla birlikte fiyatlar 87 bin liraya yaklaştı.

Renault Megane Sedan Joy donanımlı başlangıç paketi Nisan’da 82 bin 500 liraya satılıyordu. Bu ay ise yüzde 21 artarak 100 bin liraya merdiven dayadı. Dizel otomatik tarafta aynı artış oranıyla bu rakam 160 bin lira.

Toyota ise Corolla’nın başlangıç paketi olan life donanımını 1.33’lük motorla 71 bin 500 liradan satarken, şimdi 1.6 litrelik benzinli başlangıç paketini 88 bin 400 liraya çıkarttı.

İTHALLER SIKINTILI

BMW’nin 118i modeli Nisan 2018’den bu yana yaklaşık yüzde 14 zam ile 153 bin liradan 173 bin 800’e, markanın en çok tercih edilen modeli 318i yüzde 17 zamla 206 binden 240 bin 700’e, 520d sportline otomatik ise yüzde 2’lik artışla 454 bin liradan 465 bin liraya yükseldi.

Mercedes-Benz ise aynı dönemde, A180’nin stlye benzinli versiyonunun fiyatını modelin baştan aşağı yenilenmesine rağmen yaklaşık yüzde 24 artırarak 199 bin lira yaptı. Lüks üreticinin en çok sattığı model olan C serisi (C180 comfort baz alınırsa) yüzde 12 arttığı görüldü. Böylece aracın fiyatı 221 bin liradan, 247 bin liraya çıktı.

DÖRT TEKERİN DERT GÜNLERİ

Türk otomotiv sanayisi üretim ve ihracatta rekorlar kırarken, iç pazarda ise sıkıntılı günler yaşıyor. İç pazarda satışların yüzde 60’ı ithal edilirken, yaşanan kur artışı ile denklem bozuldu. Yıl sonunda 850 bin bandını hedef alan otomotiv dünyası yaşanan kur artışı ile 800 binin altına düşebilir. Türkiye’de uzun yıllar satış lideri olan Volkswagen kur artışları ve pazarın daralmasıyla 2018’in ilk 7 ayında üçüncü sırada yer aldı. Bursalı Renault açık ara farkla birinci sırayı korurken, Gölcüklü Ford ise ardından geliyor.

5 AYDA YÜZDE 50

Lüks tarafta Jaguar F-Pace’in fiyatı neredeyse yüzde 50 artışla 746 bin liraya çıktı. Jeep, Renegade modeline sadece yüzde 11’lik fark uygulasa da 141 bin 500 lirayı gördü. Land Rover’in başlangıç modeli olan Discovery Sport’un fiyatı ise yaklaşık yüzde 46 yükseldi. Orta sınıfta Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modeli olan Nissan Qashqai ise giriş modeli olan 1.2 benzinli manuel versiyonundaki fiyat farkı yüzde 20’ye çıkarak 125 bin lirayı aştı. Orta donanım seviyesindeki dizel otomatik versiyon fiyatı ise 172 bin liradan 163 bine indi. Peugeot’nun SUV’u 3008 aynı dönemde yüzde 14 zamla 124 binden liradan 141 bine çıktı.