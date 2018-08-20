Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Skoda’nın popüler otomobili Fabia sınıfında en çok satış yapan on model arasına girmeyi başardı. Ekim ayından itibaren vitrine yeni yüzü ile çıkacak olan Fabia çıtayı yükseltmeye çalışıyor.



Peki yeni FabIa’da farklı neler var?

Yenilenen Fabia’da kullanılan materyaller ve detaylar otomobilin daha lüks ve kullanışlı hâle gelmesini sağlıyor. Fabia, 4 metreden kısa olmasına rağmen, 5 yolcu ve 330 litre bagaj imkânıyla abilerini aratmıyor. Yeniden tasarlanan, farklı renk ve desenlerin kullanıldığı gösterge paneli, Dynamic donanım paketi (süet/deri karışımlı siyah spor koltuklar, kırmızı dikişler, çift renk gösterge, siyah iç mekan) gibi kişiselleştirme alternatifi getiriyor.

Fabia’da 5 ileri manuel ve 6 ileri manuel vitesin yanı sıra 7 ileri DSG otomatik şanzıman da tercih edilebiliyor.

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar “İlk kez 1999 yılında satılmaya başlanan Fabia vazgeçilmez modellerimizden biri. Fabia, 2018’in ilk 7 ayında 1.687 satış ile rekabetin sıkı olduğu B-Hatchback segmentinde yüzde 3,1’lik pazar payı elde etti. Ve en çok satış yapan 10 model arasına girdi. Geçtiğimiz yıla kıyasla B-Hatchback segmenti yüze 20 daralırken Fabia satışlarını %21 artırdı. Yeni model 2 farklı motorla satışa sunulacak. Başlangıç versiyonundaki 75 PS güç üreten 1.0 ekonomik MPI motor, şehir içi kullanımlar için yeterli. 1.0 TSI 110 PS gücündeki motorumuz ise performansıyla öne çıkacak“ dedi.